Şəhriyar Məmmədyarov: “Ustad dərsləri” yeniyetmə şahmatçılar üçüb çox önəmlidir”

“Ustad dərsləri” yeniyetmə şahmatçılar üçüb çox önəmlidir.
“Report” xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov yeniyetmələrin “ustad dərslərində" iştirakı ilə bağlı danışarkən deyib.
O, uşaq vaxtı belə görüşləri arzuladığını bildirib:
“Bugünkü tədbirə qatılanların arasında çox istedadlı olanları var. Ümid edirəm ki, Azərbaycan şahmatında yeni adlar, ulduzlar görəcəyik. Belə məşqlər uşaqlar üçün çox vacibdir. Onlara ümidim böyükdür. Qarşıdakı tutnirlərdə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, lazım olan nəticələri qazana biləcəklər”.