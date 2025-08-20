Haqqımızda

20 avqust 2025 14:09
Şəhriyar Məmmədyarov

“Ustad dərsləri” yeniyetmə şahmatçılar üçüb çox önəmlidir.

“Report” xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov yeniyetmələrin “ustad dərslərində" iştirakı ilə bağlı danışarkən deyib.

O, uşaq vaxtı belə görüşləri arzuladığını bildirib:

“Bugünkü tədbirə qatılanların arasında çox istedadlı olanları var. Ümid edirəm ki, Azərbaycan şahmatında yeni adlar, ulduzlar görəcəyik. Belə məşqlər uşaqlar üçün çox vacibdir. Onlara ümidim böyükdür. Qarşıdakı tutnirlərdə uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, lazım olan nəticələri qazana biləcəklər”.

Rus versiyası Шахрияр Мамедъяров: Мастер-классы очень важны для юных шахматистов

