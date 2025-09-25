İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    "Şahdağ" Turizm Mərkəzinin "Kilim" yamacına beynəlxalq sertifikat verilib

    • 25 sentyabr, 2025
    • 12:55
    Şahdağ Turizm Mərkəzinin Kilim yamacına beynəlxalq sertifikat verilib

    Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən "Şahdağ" Turizm Mərkəzinin daha bir yamacı (Kilim) Beynəlxalq Xizək Federasiyası (FİS) tərəfindən beynəlxalq yarışların keçirilməsi üçün homologasiya (yoxlanışdan keçmə) prosesindən uğurla keçərək sertifikat əldə edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasından məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Kilim" yamacının ümumi uzunluğu 1897 metrdir.

    Sertifikat qeyd olunan yamacda slalom, nəhəng slalom, super nəhəng slalom və paralel disiplinlər üzrə yarışların keçirilməsinə icazə verir.

