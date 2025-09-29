İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Rusiyalı atıcı: "III MDB Oyunlarında təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir"

    Fərdi
    • 29 sentyabr, 2025
    • 16:51
    Rusiyalı atıcı: III MDB Oyunlarında təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir

    III MDB Oyunlarında təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu rusiyalı stend atıcısı Alina Axatova deyib.

    O, yarışa çox ciddi hazırlaşdığını vurğulayıb:

    "Rəqiblər güclü idi. İnsana elə gəlir ki ölkə azdı deyə asan olacaq. Amma belə deyil. Finalda qələbə qazanmaq çox çətin idi, amma sona qədər vuruşdum. İnamımı itirmədim, soyuqqanlı və düzgün taktika ilə yarışdım. Qəbələ Atıcılıq Klubunda təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir və burada mübarizə aparmaqdan zövq aldım. Hər şey xoşuma gəlir".

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında atıcılıq yarışlarına oktyabrın 1-də yekun vurulacaq.

    III MDB Oyunları atıcılıq Alina Axatova

    Son xəbərlər

    17:44

    Paytaxtın 22 nömrəli marşrutunun avtobusları yenilənir

    İnfrastruktur
    17:38

    Azərbaycan 7 ayda Türkiyəyə qaz nəqlini 2 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    17:36

    Azərbaycanın daha bir samboçusu III MDB Oyunlarında medal qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    17:34

    Azərbaycanın U-17 millisi Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq

    Futbol
    17:34

    Prezident İlham Əliyev Si Cinpini təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:31

    MDB Hökumət Başçılarının növbəti iclası Aşqabadda keçiriləcək

    Region
    17:30

    İspaniya Superkubokunun keçiriləcəyi ölkə açıqlanıb

    Futbol
    17:29

    Alen Berse: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi regionda inkişaf imkanları açacaq

    Region
    17:29

    "Aqronomların Naxçıvan Forumu" keçirilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti