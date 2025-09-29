Rusiyalı atıcı: "III MDB Oyunlarında təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir"
Fərdi
- 29 sentyabr, 2025
- 16:51
III MDB Oyunlarında təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir.
"Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, bunu rusiyalı stend atıcısı Alina Axatova deyib.
O, yarışa çox ciddi hazırlaşdığını vurğulayıb:
"Rəqiblər güclü idi. İnsana elə gəlir ki ölkə azdı deyə asan olacaq. Amma belə deyil. Finalda qələbə qazanmaq çox çətin idi, amma sona qədər vuruşdum. İnamımı itirmədim, soyuqqanlı və düzgün taktika ilə yarışdım. Qəbələ Atıcılıq Klubunda təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir və burada mübarizə aparmaqdan zövq aldım. Hər şey xoşuma gəlir".
Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında atıcılıq yarışlarına oktyabrın 1-də yekun vurulacaq.
