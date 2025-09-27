Rusiya millisinin üzvü: "Bizim üçün çox əhəmiyyətli qızıl medaldır"

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    III MDB oyunlarında qazandıqları qızıl medal Rusiyanın qızlardan ibarət stolüstü tennisçiləri üçün çox əhəmiyyətlidir.

    "Report" un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu final matçından sonra jurnalistlərə açıqlamasında, Rusiya yığmasının üzvü Zlata Terekova deyib.

    O, qələbə qazandıqlarına görə sevindiklərini söyləyib:

    "Azərbaycan yığmasına qarşı oyun çətin keçdi. Həyəcanlı olmağımıza baxmayaraq qələbə qazandıq. Qələbə qazanmaq istəyirdik. Bizim üçün çox əhəmiyyətli qızıl medaldır. Bu tək mənim deyil, ailəm və üzərimdə əməyi olanların da medalıdır".

    Qeyd edək ki, komanda, şəxsi, qoşa və qarışıq - qoşa növləri üzrə keçirilən stolüstü tennis yarışlarına sentyabrın 29-da yekun vurulacaq.

    stolüstü tennis Rusiya yığması III MDB Oyunları

