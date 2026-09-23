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    Respublika Velotrekində məşqçilər üçün "Təhlükəsiz idman" mövzusunda təlim keçirilib

    Fərdi
    • 23 sentyabr, 2026
    • 17:40
    Respublika Velotrekində məşqçilər üçün Təhlükəsiz idman mövzusunda təlim keçirilib

    Respublika Velotrekində məşqçilər üçün "Təhlükəsiz idman" mövzusunda təlim keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Təlimi təhlükəsiz idman üzrə məsul şəxs Vüsal Baloğlanov keçib.

    Tədbirdə məşqçilərə müxtəlif suallar ünvanlanıb, idman mühitində qarşılaşa biləcək situasiyalar üzrə praktiki tapşırıqlar təqdim olunub.

    İştirakçılar real vəziyyətlərin necə qiymətləndirilməsi və təhlükəsizliyin təmin olunması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Respublika Velotrekində məşqçilər üçün Təhlükəsiz idman mövzusunda təlim keçirilib
    Respublika Velotrekində məşqçilər üçün Təhlükəsiz idman mövzusunda təlim keçirilib
    Respublika Velotrekində məşqçilər üçün Təhlükəsiz idman mövzusunda təlim keçirilib
    Respublika Velotrekində məşqçilər üçün Təhlükəsiz idman mövzusunda təlim keçirilib
    Vüsal Baloğlanov Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası
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