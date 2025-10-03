İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 23:50
    Rəşad Hüseynov: Güclü rəqiblərimiz var, digər görüşlərimiz də asan olmayacaq

    Güclü rəqiblər var, digər görüşlər də asan olmayacaq.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bunu karate üzrə Azərbaycan yığmasının böyük məşqçisi Rəşad Hüseynov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Bu yarışa hər ölkədən güclü idmançılar qatılıb və güclü rəqiblərimiz var. Digər görüşlərimiz də asan olmayacaq. Ancaq ümidimiz odur ki, karateçilərimiz daha yüksək nəticələr əldə edəcəklər", - deyə mütəxəssis vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, bu gün keçirilən yarışda Mədinə Sadiqova (55 kq), Nuran Rzazadə (67 kq) və Roman Heydərov (kata) qızıl mükafata sahib çıxıblar. Fərid Savadov (60 kq) ilə Nəzrin Piriyeva (55 kq) finalda uduzaraq gümüş medal əldə ediblər. İnci Əzizova (50 kq), Aslan Dostuyev (67 kq), Ramilə Heydərova, Rövşən Əliyev (hər ikisi kata) yarımfinalda uduzaraq bürünc medal qazanıblar.

    III MDB Oyunları Karate Rəşad Hüseynov

