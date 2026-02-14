Qız boksçular arasında Azərbaycan çempionatı başa çatıb
- 14 fevral, 2026
- 16:07
Qız boksçular arasında U-19 Azərbaycan çempionatı başa çatıb.
"Report" Boks Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, yarışın yekununa əsasən 5 çəkidə ölkənin ən güclüləri bəlli olub.
Banuçiçək Nəsirli, Əminə Tağı, Zəhra Məmmədova, Aynur İsmayılova və Dəniz Babayeva qızıl medallara sahib çıxıblar.
48 kq
1. Banuçiçək Nəsirli ("Neftçi" İK)
2. Gülər Hüseynova (RİM1)
3. Jasmin Təhməzova (888 BK)
51 kq
1. Əminə Tağı (DİN İC)
2. Laləzar Muradova (Şabran)
3. Ruqiyyə Məmmədli ("AZSport" BK)
54 kq
1. Zəhra Məmmədova (RİM-1)
2. Aylin Nəcəfova ("Neftçi" İK)
3. Zəhra Səlimzadə ("Abşeron" BK), Aysu Mikayılova (Sumqayıt)
60 kq
1. Aynur İsmayılova (Sumqayıt)
2. Səma Hüseynova (888 BK)
3.Mədinə Məmmədova (Gəncə)
70 kq
1. Dəniz Babayeva (Şabran)
2. Leyla Rüstəmova (DİN İC)
3. Lalə Ələsgərova (MOİK)