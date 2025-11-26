İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli alovlandırılıb

    Fərdi
    • 26 noyabr, 2025
    • 14:50
    Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli alovlandırılıb

    2026-cı ildə İtaliyada keçiriləcək Qış Olimpiya Oyunlarının məşəli alovlandırılıb.

    "Report"un məlumatına görə, tədbir Yunanıstandakı Qədim Olimpiya Arxeologiya Muzeyində baş tutub.

    Olimpiya məşəlinin alovlandırılması mərasimində Yunanıstan Prezidenti Konstantinos Tasulas, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Prezidenti Kirsti Koventri və digər rəsmi şəxslər də iştirak ediblər.

    Pis hava şəraiti səbəbindən tədbir Qədim Olimpiya stadionundan Arxeologiya Muzeyinə köçürülmüşdü.

    Qeyd edək ki, Qış Olimpiya Oyunları fevralın 6-dan 22-dək təşkil olunacaq.

    məşəl Qış Olimpiya Oyunları Yunanıstan Kristi Koventri

    Son xəbərlər

    15:41

    "Araz" AI Challenge - 2025" müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı

    Biznes
    15:41

    Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib

    Digər
    15:40

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan heyəti mükafatlandırılıb - SƏRƏNCAM

    Daxili siyasət
    15:36
    Foto

    Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Kiyevdə ağaclar əkilib

    Xarici siyasət
    15:35
    Foto

    EAPCA-nın təltif etdiyi Azərbaycan jurnalistlərinə mükafatlar təqdim olunub

    Media
    15:34

    Alen Simonyan: Ermənistan faktiki olaraq KTMT-dən çıxıb - YENİLƏNİB

    Region
    15:34
    Foto

    Azərbaycan BƏT ilə dəniz nəqliyyatının rəqəmsallaşdırılmasını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    15:32

    "Trendyol" üçüncü Dayanıqlılıq Hesabatında karbon neytrallığı hədəfinin 70 %-nə daha tez çatacağını açıqlayıb

    Biznes
    15:27

    Azər Həşimov: "Karvan-Yevlax"dan müqaviləyə əsasən almalı olduğum məbləği tələb edəcəyəm"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti