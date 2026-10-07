Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi "Antalyaspor" klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək
Fərdi
- 07 oktyabr, 2026
- 17:35
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Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Türkiyənin "Antalyaspor" klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.
Görüş oktyabrın 5-dən 13-dək Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil olunan təlim-məşq toplanışı çərçivəsində baş tutacaq.
Matç oktyabrın 9-da, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da "Titanic Deluxe Belek Football Center"də reallaşacaq.
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