İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi "Antalyaspor" klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Fərdi
    • 07 oktyabr, 2026
    • 17:35
    Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Antalyaspor klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Qadınlardan ibarət Azərbaycan millisi Türkiyənin "Antalyaspor" klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Görüş oktyabrın 5-dən 13-dək Türkiyənin Antalya şəhərində təşkil olunan təlim-məşq toplanışı çərçivəsində baş tutacaq.

    Matç oktyabrın 9-da, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da "Titanic Deluxe Belek Football Center"də reallaşacaq.

    Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Antalyaspor FK Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti