İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Oyan Nəzəriani: "Komandanın Dünya Seriyasındakı nəticələri çox yaxşıdır"

    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2025
    • 16:41
    Oyan Nəzəriani: Komandanın Dünya Seriyasındakı nəticələri çox yaxşıdır

    Azərbaycanın çimərlik güləşçilərinin Misirin İsgəndəriyyə şəhərində təşkil edilən Dünya Seriyasının final mərhələsindəki nəticələri çox yaxşıdır.

    Bunu "Report"a millinin baş məşqçisi Oyan Nəzəriani deyib.

    Mütəxəssis güləşçilərin görüşləri yaxşı keçirdiklərini söyləyib:

    "Dünya Seriyasının final mərhələsi idi və yekunda iki qızıl medal qazandıq. İbrahim Yusubov 90 kq çəki dərəcəsində dördüncü dəfə dünya çempionu oldu. Digər gənc güləşçimiz, 19 yaşlı Vüsal Əliyev də ilk dəfə böyüklər arasında qalib adını qazandı. Vüsal daha öncə 17 yaşadək güləşçilər arasında Avropa və dünya çempionu olmuşdu. Onu böyüklərdə də sınadıq və həqiqətən də yaxşı görüşlər keçirdi. Bütün seriyalarda yaxşı nəticələr göstərərək dünya çempionu oldu. Komandanın nəticəsini çox yaxşı qiymətləndirmək olar. Çünki 4 çəkidə iki qızıl medal qazandıq".

    Baş məşqçi Sahib Dadaşovun yalnız final mərhələsinə qatıldığını vurğulayıb:

    "Sahib Dadaşov yalnız final mərhələsinə qatıldı. Burada bürünc medal qazansa da, digər mərhələlərdə iştirak etmədiyi üçün ümumi sıralamada medalı qazanmadı. Buna baxmayaraq, çox potensiallı və güclü idmançıdır. Gələcəkdə, çox güman, onu da ilk seriyadan etibarən sınayacağıq".

    Qeyd edək ki, Dünya Seriyasında Azərbaycan güləşçilərindən İbrahim Yusubov (90 kq) və Vüsal Əliyev (80 kq) qızıl, Sahib Dadaşov (80 kq) isə bürünc medala yiyələnib.

    Oyan Nəzəriani çimərlik güləşi Dünya Seriyası İbrahim Yusubov Vüsal Əliyev Sahib Dadaşov

    Son xəbərlər

    17:54

    Yaroslav Kovalçuk: "Azərbaycan məhsulları Belarus birjasına vasitəçiliklə daxil olur"

    Biznes
    17:50

    Xamənei Trampa: Zənn elə ki, nüvə sənayemizi məhv etmisən

    Region
    17:45

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    17:42

    Dünyanın ən dəyərli komandalarının siyahısı açıqlanıb

    Futbol
    17:39

    Aİ ilin sonuna kimi Gürcüstanla viza rejiminin ləğvinə dair tövsiyələrini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    17:38

    Gümrü meriyası tətil keçirəcək - YENİLƏNİB-4

    Region
    17:36

    Azərbaycan Böyük Britaniya ilə vergi məlumatlarının mübadiləsini müzakirə edib

    Maliyyə
    17:34

    Azərbaycanda süd vəzi xərçəngi xəstələrinin sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    17:33
    Foto

    Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılıqla bağlı yeni dövlət standartları hazırlanıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti