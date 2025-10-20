Oyan Nəzəriani: "Komandanın Dünya Seriyasındakı nəticələri çox yaxşıdır"
- 20 oktyabr, 2025
- 16:41
Azərbaycanın çimərlik güləşçilərinin Misirin İsgəndəriyyə şəhərində təşkil edilən Dünya Seriyasının final mərhələsindəki nəticələri çox yaxşıdır.
Bunu "Report"a millinin baş məşqçisi Oyan Nəzəriani deyib.
Mütəxəssis güləşçilərin görüşləri yaxşı keçirdiklərini söyləyib:
"Dünya Seriyasının final mərhələsi idi və yekunda iki qızıl medal qazandıq. İbrahim Yusubov 90 kq çəki dərəcəsində dördüncü dəfə dünya çempionu oldu. Digər gənc güləşçimiz, 19 yaşlı Vüsal Əliyev də ilk dəfə böyüklər arasında qalib adını qazandı. Vüsal daha öncə 17 yaşadək güləşçilər arasında Avropa və dünya çempionu olmuşdu. Onu böyüklərdə də sınadıq və həqiqətən də yaxşı görüşlər keçirdi. Bütün seriyalarda yaxşı nəticələr göstərərək dünya çempionu oldu. Komandanın nəticəsini çox yaxşı qiymətləndirmək olar. Çünki 4 çəkidə iki qızıl medal qazandıq".
Baş məşqçi Sahib Dadaşovun yalnız final mərhələsinə qatıldığını vurğulayıb:
"Sahib Dadaşov yalnız final mərhələsinə qatıldı. Burada bürünc medal qazansa da, digər mərhələlərdə iştirak etmədiyi üçün ümumi sıralamada medalı qazanmadı. Buna baxmayaraq, çox potensiallı və güclü idmançıdır. Gələcəkdə, çox güman, onu da ilk seriyadan etibarən sınayacağıq".
Qeyd edək ki, Dünya Seriyasında Azərbaycan güləşçilərindən İbrahim Yusubov (90 kq) və Vüsal Əliyev (80 kq) qızıl, Sahib Dadaşov (80 kq) isə bürünc medala yiyələnib.