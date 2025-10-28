Norveçli olimpiya çempionu vəfat edib
Fərdi
- 28 oktyabr, 2025
- 13:55
Norveçli xizəkçi, olimpiya çempionu Odd Martinsen 82 yaşında vəfat edib.
"Report" NRK telekanalına istinadən xəbər verir ki, o, peşəkar karyerasını başa vurduqdan sonra idman funksioneri olub.
1986-cı ildən 2002-ci ilə qədər Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının (FIS) xizək yürüşü komitəsinə rəhbərlik edib. Daha sonra təşkilatın fəxri üzvü olub.
Qeyd edək ki, O.Martinsen 1968-ci ildə Fransada keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarında 1 qızıl və gümüş medal qazanıb. O, həmçinin dünya çempionatlarında bir qızıl, bir gümüş və üç bürünc medal qazanıb.
