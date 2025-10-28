İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Norveçli olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 13:55
    Norveçli olimpiya çempionu vəfat edib

    Norveçli xizəkçi, olimpiya çempionu Odd Martinsen 82 yaşında vəfat edib.

    "Report" NRK telekanalına istinadən xəbər verir ki, o, peşəkar karyerasını başa vurduqdan sonra idman funksioneri olub.

    1986-cı ildən 2002-ci ilə qədər Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyasının (FIS) xizək yürüşü komitəsinə rəhbərlik edib. Daha sonra təşkilatın fəxri üzvü olub.

    Qeyd edək ki, O.Martinsen 1968-ci ildə Fransada keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarında 1 qızıl və gümüş medal qazanıb. O, həmçinin dünya çempionatlarında bir qızıl, bir gümüş və üç bürünc medal qazanıb.

    Olimpiya çempionu Odd Martinsen Beynəlxalq Xizək və Snoubord Federasiyası vəfat edib

    Son xəbərlər

    14:09

    Azərbaycanda istifadəsinə icazə verilmiş yeni sort hibrid və cinslər Dövlət Reyestrinə daxil edilib

    ASK
    14:06

    Əli Əsədov Belarusun Baş nazirinin müavini ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:01
    Foto

    Azərbaycan-Belarus Hökumətlərarası Komissiyasının 15-ci iclası keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    14:01
    Foto

    Azərbaycanla Belarus arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair Birgə Protokol imzalanıb

    Xarici siyasət
    14:00
    Foto

    Xocalının Təzəbinə və Ballıca kəndlərinə növbəti köç olub

    Daxili siyasət
    13:55

    Norveçli olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:50

    Lavrov: Rusiya Trampın Ukrayna böhranının həllinə can atdığına ümid edir

    Region
    13:44

    "Azəristiliktəchizat"ın yığılmış zərəri 133 milyon manatı keçib

    Maliyyə
    13:44

    Şəhid bacısı: Valideynlərimin bu günü görmədən dünyadan köçmələrinə heyfslənirəm

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti