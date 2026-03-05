İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Nikita Simonov və Dəniz Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəliblər

    Fərdi
    • 05 mart, 2026
    • 14:35
    Nikita Simonov və Dəniz Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəliblər

    Azərbaycanın idman gimnastları Nikita Simonov və Dəniz Əlizadə Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda finala vəsiqə qazanıblar.

    "Report"un məlumatına görə, N.Simonov halqalar üzrə hərəkətlərdə uğurlu çıxış edib.

    O, 13.966 xalla beşinci olub və finala yüksəlib.

    D.Əlizadə isə dayaqlı tullanmada 8-ci yeri tutduğu üçün həlledici raundda iştirak hüququ qazanıb. Gimnast təsnifatda 12.516 xala layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, 35 ölkə təmsilçilərinin mübarizə apardığı Dünya Kuboku martın 8-də başa çatacaq.

    Son xəbərlər

    15:02

    Vaqif Cavadov Avropanın daha bir tanınmış klubunun düşərgəsinə yollanmağı planlaşdırır

    Futbol
    15:00

    V "TUSİ" İnkubasiya proqramına qeydiyyat davam edir

    Elm və təhsil
    14:57

    KİV: Fransa ABŞ-yə öz bazalarında qoşun yerləşdirməyə icazə verib

    Digər ölkələr
    14:54

    Özbəkistan İranın Naxçıvana zərbələrini qəbuledilməz hesab edir

    Xarici siyasət
    14:53
    Foto

    İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - Ümumiləşdirmə

    Hadisə
    14:47

    Dörd Avropa ölkəsi Kipr adasına hərbi dəniz qüvvələri yerləşdirmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    14:45

    İranın Naxçıvana dron hücumu nəticəsində xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    14:38

    YAP: İranın Naxçıvana dron hücumu xain təxribat cəhdidir

    Daxili siyasət
    14:35

    Nikita Simonov və Dəniz Əlizadə Bakıdakı Dünya Kubokunda finala yüksəliblər

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti