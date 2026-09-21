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    Nazim Umbayev Bakıdakı dünya çempionatına təyinat alıb

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 11:34
    Nazim Umbayev Bakıdakı dünya çempionatına təyinat alıb

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının hakimlər heyətinin üzvü, A kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Nazim Umbayev Bakıda böyüklər arasında keçiriləcək cüdo üzrə dünya çempionatında ədalət təmsilçilərindən biri olacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    N.Umbayev cüdo üzrə dünya çempionatlarında hakimlik edən ilk azərbaycanlı referidir. O, ilk dəfə 2025-ci ildə Macarıstanda keçirilən mundialın hakimlər heyətinə daxil edilib.

    Dünya çempionatı oktyabrın 4–11-də Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.

    Nazim Umbayev Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Bakıda cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    Azerbaijani referee Nazim Umbayev to officiate at World Judo Championships

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