Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək
Fərdi
- 21 oktyabr, 2025
- 15:41
Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının (ACF) təşkilatçılığı ilə baş tutacaq sınaqda 7 yaşdan yuxarı cüdo ilə məşğul olan hər kəs iştirak edə bilər.
Kəmər seçimi müvafiq yaş uyğunluğuna əsasən aparılacaq. İmtahanı uğurla keçən namizədlərə ACF tərəfindən müvafiq kəmər və sertifikat təqdim ediləcək.
Qeyd edək ki, kəmər imtahanı peşəkarlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və rəsmi olaraq tanınması, həmçinin gələcəkdə daxili yarışlarda iştirak üçün zəruridir. İmtahan oktyabrın 31-də Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksində baş tutacaq.
Son xəbərlər
16:51
IMF Bakı və İrəvan arasında sülh sazişində CCA regionunda iqtisadi əməkdaşlıq üçün potensial görürBiznes
16:48
Azərbaycanın aqrar sektorunda BOT modelinin tətbiqi 8 milyon manata başa gələcəkİnfrastruktur
16:47
"Atletik"in baş məşqçisi: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"Futbol
16:46
Video
"Haber Global" İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı material hazırlayıbRegion
16:44
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri növbəti il Dünya Seriyasında bütün çəki dərəcələrində çıxış edəcəkFərdi
16:42
Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri "Alem.ai" Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublarXarici siyasət
16:42
Sabunçuda qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulubHadisə
16:41
Bakı, Sumqayıt və Gəncə Apellyasiya Məhkəmələrinə hakimlər təyin ediləcək - ƏLAVƏ OLUNUBMilli Məclis
16:35