MPK Azərbaycan Cüdo Federasiyası ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib
- 16 oktyabr, 2025
- 14:44
Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) və Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub.
Bu barədə "Report"a MPK-dan məlumat verilib.
Hər iki qurumun rəhbərlikləri arasında görüş keçirilib. Azərbaycan Cüdo Federasiyasının inzibati binasında keçirilən toplantıda MPK-nın prezidenti Hidayət Abdullayev, baş katib Toğrul Rəhimov, mətbuat katibi Fərid Qarazadə, həmçinin ACF-in icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu və idman direktoru Kamran Talıbov iştirak ediblər.
Görüş zamanı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və bunun nəticəsi olaraq ölkəmizdə yeni paracüdoçu nəslinin formalaşdırılması istiqamətində atıla biləcək addımlar müzakirə edilib.
ACF-in illik yarış təqvimində federasiya ilə komitə tərəfindən əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcək paytaxt və regional turnirlərdə paracüdo yarışlarının keçirilməsi, paracüdoçuların ACF-in infrastrukturundan istifadəsi, məşqçilərin təcrübə mübadiləsi və paracüdonun təbliği istiqamətində hər iki qurumun birgə həyata keçirə biləcəyi planlar üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.