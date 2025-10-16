İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    MPK Azərbaycan Cüdo Federasiyası ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

    Fərdi
    • 16 oktyabr, 2025
    • 14:44
    MPK Azərbaycan Cüdo Federasiyası ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

    Milli Paralimpiya Komitəsi (MPK) və Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report"a MPK-dan məlumat verilib.

    Hər iki qurumun rəhbərlikləri arasında görüş keçirilib. Azərbaycan Cüdo Federasiyasının inzibati binasında keçirilən toplantıda MPK-nın prezidenti Hidayət Abdullayev, baş katib Toğrul Rəhimov, mətbuat katibi Fərid Qarazadə, həmçinin ACF-in icraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu və idman direktoru Kamran Talıbov iştirak ediblər.

    Görüş zamanı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi və bunun nəticəsi olaraq ölkəmizdə yeni paracüdoçu nəslinin formalaşdırılması istiqamətində atıla biləcək addımlar müzakirə edilib.

    ACF-in illik yarış təqvimində federasiya ilə komitə tərəfindən əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcək paytaxt və regional turnirlərdə paracüdo yarışlarının keçirilməsi, paracüdoçuların ACF-in infrastrukturundan istifadəsi, məşqçilərin təcrübə mübadiləsi və paracüdonun təbliği istiqamətində hər iki qurumun birgə həyata keçirə biləcəyi planlar üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası Milli Paralimpiya Komitəsi əməkdaşlıq

    Son xəbərlər

    14:44

    MPK Azərbaycan Cüdo Federasiyası ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

    Fərdi
    14:39
    Foto

    Azərbaycan və Çin bank sektorunda əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    14:38

    Peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi dərəcəsi yeni qaydada müəyyən ediləcək - ƏLAVƏ OLUNUB

    Milli Məclis
    14:17

    Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilib

    Digər ölkələr
    14:13

    Gürcüstan DİN ATƏT sədrini təxminən 2 min dollar cərimələyib

    Region
    14:12

    İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olub

    Digər ölkələr
    14:12

    ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlər

    Maliyyə
    14:12

    Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyib

    Digər ölkələr
    14:07

    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti