İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Mövlud Mirəliyev veteranlar arasında dünya çempionatında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:57
    Mövlud Mirəliyev veteranlar arasında dünya çempionatında qızıl medal qazanıb

    Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən cüdo üzrə veteranlar arasında dünya çempionatında Azərbaycan millisi daha iki medal qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, M5 yaş kateqoriyasında Mövlud Mirəliyev (100 kq) bütün rəqiblərinə qalib gələrək çempion olub.

    O, finalda braziliyalı Joau Santuşu məğlub edərək üçüncü dəfə dünya çempionu titulunu əldə edib.

    M6 yaş kateqoriyasında mübarizə aparan Azər Əsgərov (100 kq) isə bürünc mükafata yiyələnib. Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda görüşdə fransalı Tyerri Lefevrə qalib gəlib.

    Hazırda hesabında 1 qızıl və 4 bürünc medal olan yığma 65 ölkə arasında komanda sıralamasında 12-ci pillədə qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl Qurban Məmmədli (M2, +100 kq), Vüqar Babayev (M3, 66 kq) və Zaur Bağırov (M4, +100 kq) mundialın bürünc medalını qazanıblar.

    cüdo veteranlar arasında dünya çempionatı Mövlud Mirəliyev Qızıl medal

    Son xəbərlər

    12:00

    Naxçıvanda işçilərin sosial sığorta haqları subsidiyalaşdırıla bilər

    Maliyyə
    11:59

    Cənubi Koreyada stansiya binasının çökməsindən sonra yeddi nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    11:56

    BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlayıb

    Energetika
    11:56

    Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"

    Biznes
    11:53

    "Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurub

    Futbol
    11:50

    Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblər

    Daxili siyasət
    11:48

    Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    11:46

    Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcək

    Biznes
    11:42

    Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 6 %-ə yaxın azalıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti