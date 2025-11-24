İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    MOK-da Şimali Kipr Türk Pespublikası ilə idman əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Fərdi
    • 24 noyabr, 2025
    • 18:38
    MOK-da Şimali Kipr Türk Pespublikası ilə idman əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) inzibati binasında Şimali Kipr Türk Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə rəsmi görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, baş katibi Azər Əliyev, Şimali Kipr Türk Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti Orçun Kamalı və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin Bakı Təmsilçiliyinin üçüncü katibi Görkem Reis, xarici əlaqələr idarəsinin müdiri Anar Bağırov, mətbuat katibi Murad Fərzəliyev iştirak ediblər.

    Görüşdə Şimali Kipr Türk Respublikası ilə idman əlaqələrinin genişləndirilməsi, təlim-məşq toplanışlarının təşkili və beynəlxalq yarışlarda əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub.

    Çingiz Hüseynzadə qonaqları salamlayaraq Azərbaycan idmançılarının İslam Həmrəyliyi Oyunlarında iştirakı və əldə olunan nəticələrlə bağlı məlumat verib. O, Bakı-2017-dən sonra Azərbaycan idmançılarının ən uğurlu nəticəsinin Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən İslamiadada olduğunu bildirib. Vitse-prezident həmçinin Şimali Kipr türk Respublikasında yüksək səviyyəli təlim-məşq bazalarının olduğunu vurğulayıb.

    Orçun Kamalı səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirərək rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti haqqında məlumat verib. O, islam ölkələri arasında keçiriləcək beynəlxalq yarışlarda təmsil olunmaq istədiklərini və bu istiqamətdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin dəstəyinə ümid etdiklərini qeyd edib.

    Çingiz Hüseynzadə görüş zamanı qarşılıqlı idman əlaqələrinin daha da gücləndirilməsi, həmçinin İslam Həmrəyliyi İdman Assosiasiyasının (İSSA) ikinci vitse-prezidenti kimi beynəlxalq əməkdaşlıq və digər istiqamətlərdə MOK-un dəstək göstərməyə hazır olduğunu bildirib.

    Sonda tərəflər arasında xatirə hədiyyələri təqdim olunub.

    MOK Şimali Kipr Türk Respublikası Çingiz Hüseynzadə Milli Olimpiya Komitəsi

    Son xəbərlər

    19:27

    Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblar

    Digər ölkələr
    19:18
    Foto

    Kamran Əliyev Rumıniyanın Baş prokurorunu Azərbaycana səfərə dəvət edib

    Xarici siyasət
    19:17

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilib

    Komanda
    19:15

    Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruneyi təbrik edib

    Xarici siyasət
    19:07

    Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldur

    Region
    19:02

    ABŞ və Çin liderləri arasında telefon danışığı olub

    Digər ölkələr
    18:56

    Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcək

    Region
    18:53

    Yasamalda üç nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinikanın direktoru həbs olunub - RƏSMİ

    Hadisə
    18:50

    MDB liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü 21-22 dekabrda keçiriləcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti