İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    MOK-da Təhlükəsiz İdman üzrə beynəlxalq ekspertlərlə görüş keçirilib

    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2025
    • 16:31
    MOK-da Təhlükəsiz İdman üzrə beynəlxalq ekspertlərlə görüş keçirilib

    Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) inzibati binasında Təhlükəsiz İdman üzrə beynəlxalq ekspertlərlə görüş olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Görüşdə MOK-un baş katibi Azər Əliyev, idman idarəsinin müdiri Həsənağa Rzayev, xarici əlaqələr idarəsinin müdiri Anar Bağırov, mətbuat katibi Murad Fərzəliyev, idman şöbəsinin baş məsləhətçisi və təhlükəsiz idman üzrə beynəlxalq inspektor Vaqif Əliyev, təhlükəsiz idman üzrə işçi qrupunun üzvü Elxan Səməd-zadə, təhlükəsiz idman üzrə məsləhətçi Ayan Xankişiyeva, Təhlükəsiz İdman üzrə beynəlxalq dərəcəli ekspert Lüsi Troşet, BOK-un Təhlükəsiz İdman İşçi Qrupunun MOKA üzrə nümayəndəsi Maya Pekoviç iştirak ediblər.

    Görüş zamanı Azərbaycanda idman mühitində təhlükəsizlik mexanizmlərinin gücləndirilməsi, idmançılar üçün müdafiə protokollarının işlənməsi və beynəlxalq təlim proqramlarının tətbiqi məsələləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

    MOK-un baş katibi Azər Əliyev qonaqları salamlayaraq "III Təhlükəsiz İdman Forumu"nda iştirak edən beynəlxalq nümayəndələrə təşəkkürünü bildirib. O, çıxışı zamanı tədbirin idmanda sağlam və təhlükəsiz mühitin formalaşdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. Azər Əliyev Təhlükəsiz İdmanla bağlı birgə layihələrin həyata keçirilməsində qarşılıqlı əməkdaşlığın vacib olduğunu bildirib.

    Təhlükəsiz İdman üzrə beynəlxalq dərəcəli ekspert Lüsi Troşet MOK-un bu istiqamətdə gördüyü işləri yüksək qiymətləndirib və əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını bildirib.

    BOK-un Təhlükəsiz İdman İşçi Qrupunun MOKA üzrə nümayəndəsi Maya Pekoviç "III Təhlükəsiz İdman Forumu"nun yüksək səviyyədə təşkil olunmasına görə Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyinə minnətdarlıq edib.

    Görüşdə gələcəkdə yerli federasiyalarla birgə Təhlükəsiz İdman mövzusunda müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsinin planlaşdırıldığı qeyd olunub.

    Görüşün sonunda qonaqlara xatirə hədiyyəsi təqdim edilib və xatirə şəkli çəkdirilib.

    Milli Olimpiya Komitəsi Azər Əliyev Həsənağa Rzayev "III Təhlükəsiz İdman Forumu" Beynəlxalq ekspertlər

    Son xəbərlər

    16:49

    Ermənistanda rektor, prorektor və bir neçə əməkdaş saxlanılıb

    Region
    16:44

    "Bank of Baku" istehlak kreditləri üzrə TOP 3-də yerləşdi!

    Maliyyə
    16:42

    İƏT rəsmisi: "Orta Dəhlizin potensialının tam üzə çıxarılması üçün inteqrasiya olunmuş nəqliyyat sistemi lazımdır"

    İnfrastruktur
    16:31
    Foto

    MOK-da Təhlükəsiz İdman üzrə beynəlxalq ekspertlərlə görüş keçirilib

    Fərdi
    16:30

    Premyer Liqa: "Kəpəz" cari mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb

    Futbol
    16:27

    Hindistan 9 ayda Azərbaycandan 107 min tondan çox neft idxal edib

    Energetika
    16:24
    Rəy

    Ermənistanda "beşinci kolon"un keşişləri - cəmiyyətdə yenidən vəftiz olunmaq zərurəti - ŞƏRH

    Analitika
    16:20

    Gürcüstandan Azərbaycana heyvan idxalına məhdudiyyət qoyulacaq

    Sosial müdafiə
    16:13

    LSE: Azərbaycanda "ağıllı şəhər" layihələrinin uğurunu vətəndaşların iştirakı təmin edib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti