Macarıstanlı gimnast: "Azərbaycana gəldiyim üçün xoşbəxtəm"
Fərdi
- 10 noyabr, 2025
- 14:32
Macarıstanlı gimnast Viktoria Eva Banyaş Azərbaycana gəldiyi üçün xoşbəxtdir.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bu barədə idmançı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
O, Gəncədə ilk dəfə keçirilən gənclər və 15 yaşadək aerobika gimnastları arasında Avropa çempionatı barədə də fikirlərini bölüşüb:
O, ilk dəfə Azərbaycanda oluğunu və buna görə çox xoş hisslər yaşadığını deyib.
"Azərbaycan mədəniyyəti, ənənələri və tarixini çox bəyənirəm. Ölkə haqqında xoş təəssüratlarım var. Yarışda həyəcanlı idim. Zal çox böyük idi. Hərşeyin yaxşı keçdiyini düşünürəm".
Qeyd edək ki, Avropa birinciliyində ümumilikdə 20 ölkədən 380 gimnast iştirak edir.
