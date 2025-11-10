İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Macarıstanlı gimnast: "Azərbaycana gəldiyim üçün xoşbəxtəm"

    Fərdi
    • 10 noyabr, 2025
    • 14:32
    Macarıstanlı gimnast: Azərbaycana gəldiyim üçün xoşbəxtəm
    Viktoria Eva Banyaş

    Macarıstanlı gimnast Viktoria Eva Banyaş Azərbaycana gəldiyi üçün xoşbəxtdir.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, bu barədə idmançı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    O, Gəncədə ilk dəfə keçirilən gənclər və 15 yaşadək aerobika gimnastları arasında Avropa çempionatı barədə də fikirlərini bölüşüb:

    O, ilk dəfə Azərbaycanda oluğunu və buna görə çox xoş hisslər yaşadığını deyib.

    "Azərbaycan mədəniyyəti, ənənələri və tarixini çox bəyənirəm. Ölkə haqqında xoş təəssüratlarım var. Yarışda həyəcanlı idim. Zal çox böyük idi. Hərşeyin yaxşı keçdiyini düşünürəm".

    Qeyd edək ki, Avropa birinciliyində ümumilikdə 20 ölkədən 380 gimnast iştirak edir.

    aerobika gimnastikası Gəncə Avropa çempionatı

    Son xəbərlər

    15:22

    Qazaxıstan Ermənistana ayda 20 min tona qədər taxıl tədarük etməyə hazırdır

    Region
    15:18

    Azərbaycan Türkiyədən metal idxalına çəkdiyi xərci 3 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    15:17

    Bakıdakı COP strateji başlanğıc nöqtəsi, COP30 isə praktik davam mərhələsidir - RƏY

    COP29
    15:16

    Azərbaycan XİN Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    15:08

    Azərbaycanın cüdo millisi İslamiadada finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    15:07

    Tarixdə ilk dəfə azərbaycanlı futzal hakimi Avropa çempionatının final mərhələsinə təyinat alıb

    Futbol
    14:58

    Qubada qəzada ölən və xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:58

    Türkiyənin "Gələcəyə nəfəs!" çağırışı ilə Azərbaycanda 111 min 111 ağac əkiləcək

    Ekologiya
    14:46

    Mərkəzi Asiya ölkələrindən Azərbaycana gələn turistlərin sayı açıqlanıb

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti