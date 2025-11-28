İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Kikboksinq üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:51
    Kikboksinq üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib

    Naxçıvan şəhərində "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunan kadetlər, yeniyetmələr və gənclər arasında kikboksinq üzrə Naxçıvan Muxtar Respublika birincilyi keçirilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, yarışda 7 klubdan 120-yə yaxın idmançı ümumilikdə 16 dəst mükafat uğrunda mübarizə aparıb.

    İdmançılar müvafiq yaş kateqoriyaları və çəki dərəcələrində olimpiya sistemi əsasında yarışıblar. Kadetlər arasında Mahir Cəfərov (25 kq), Məhəmməd Talıbov (28 kq), Həsən Quluzadə (32 kq), Nəsir Əliyev (37 kq), Orxan Xəlilli (42 kq), yeniyetmələrdə Uğur Məmmədli (37 kq), Ülvi Əliyev (42 kq), Ələmdar Nəcəfov (45 kq), Hidayət Məmmədzadə (47 kq), Ayhan Xəlilli (52 kq), Amin Nəcəfli (55 kq), Kamil Dadaşov (60 kq), gənclərdə isə Tayfur Əliyev (50 kq), Tunar Nəsirli (55 kq), Sinan Kazımov (60 kq) və Ziya Məmmədzadə (65 kq) birinci yeri tutublar.

    İlk üç yerin sahibləri diplom, medal və hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar.

    “Konstitusiya və Suverenlik İli” Naxçıvan Muxtar Respublikası kikboksinq

    Son xəbərlər

    12:24

    Sadiq Əliyev: Azad olunan ərazilərdə əhalinin məşğulluq səviyyəsi 92 %-in üzərindədir

    Sosial müdafiə
    12:22

    Ağdamın Xıdırlı kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:21

    Bu il Azərbaycanda 300 min manatdan çox əlavə gömrük ödənişləri büdcəyə daxil edilib

    Biznes
    12:21
    Foto

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi Beynəlxalq Simpoziumda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:18

    Tailandda daşqın qurbanlarının sayı 110 nəfərə çatıb

    Digər ölkələr
    12:18

    TDT çərçivəsində ortaq seriallar və uşaq kontenti yaradıla bilər

    Xarici siyasət
    12:16

    Nazir müavini: TDT ölkələri media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməlidir

    Xarici siyasət
    12:14

    Şənbə günü çiskinli yağış yağacaq

    Ekologiya
    12:10

    Anar Bağırov: Hüquqşünas peşəsi üzrə qəbul artırılmasa, gələcəkdə böyük problemlərlə qarşılaşacağıq

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti