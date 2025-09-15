İtaliyalı 15 yaşlı fiqurlu konkisürən faciəvi şəkildə vəfat edib
İtaliyalı fiqurlu konkisürən Matilda Ferrari 15 yaşında faciəvi şəkildə vəfat edib.
"Report"un "Sky TG24"ə istinadən məlumatına görə, idmançını avtomobil vurub.
İtaliyalı fiqurlu konkisürən səhər tezdən məktəbə gedərkən yük maşını tərəfindən vurulub. Xilasedicilərin tez bir zamanda gəlməsinə baxmayaraq, qız hadisə yerində vəfat edib.
