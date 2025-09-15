İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Fərdi
    • 15 sentyabr, 2025
    • 17:32
    İtaliyalı 15 yaşlı fiqurlu konkisürən faciəvi şəkildə vəfat edib

    İtaliyalı fiqurlu konkisürən Matilda Ferrari 15 yaşında faciəvi şəkildə vəfat edib.

    "Report"un "Sky TG24"ə istinadən məlumatına görə, idmançını avtomobil vurub. 

    İtaliyalı fiqurlu konkisürən səhər tezdən məktəbə gedərkən yük maşını tərəfindən vurulub. Xilasedicilərin tez bir zamanda gəlməsinə baxmayaraq, qız hadisə yerində vəfat edib.

    Son xəbərlər

    18:41

    "Barselona"nın sabiq futbolçusu ölümü ilə bağlı yayılan xəbərləri təkzib edib

    Futbol
    18:35

    İsrail artan iqtisadi təcridlə üzləşir

    Digər ölkələr
    18:24
    Foto

    Sahibə Qafarova: Çindən olan parlamentarilərlə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə xüsusi önəm verir

    Xarici siyasət
    18:21

    37 sayda müntəzəm avtobus marşrutu müsabiqəyə çıxarılır

    İnfrastruktur
    18:14

    Rubio İsraildən sonra Qətərə gedəcək

    Digər ölkələr
    18:07

    Qətər Əmiri: İsrailin hücumu suverenliyimizin kobud şəkildə pozulmasıdır

    Digər ölkələr
    17:56
    Video

    Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    17:55

    Ermənistanda külli miqdarda vergidən yayınma sxemi aşkar edilib

    Region
    17:55

    Əli Əsədov Çin Xalq Siyasi Məşvərət Şurasının üzvü ilə görüşüb

    Xarici siyasət
