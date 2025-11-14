İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İspaniyalı tennisçi Novak Cokoviçin uğurunu təkrarlayıb

    Fərdi
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:31
    İspaniyalı tennisçi Novak Cokoviçin uğurunu təkrarlayıb

    İspaniya tennisçisi Karlos Alkaras "Böyük Dəbilqə" turnirlərinin serbiyalı 24 qat qalibi Novak Cokoviçin uğurunu təkrarlayıb.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı tennisçi ATP turnirinin qrup mərhələsində italiyalı Lorentso Muzettini (6:4, 6:1) məğlub edərək 70-ci qələbəsini qazanıb.

    Bu nəticədən sonra K.Alkaras 2009-cu ildən bəri 70 qələbə qazanan ən gənc tennisçi ünvanına yiyələnib. İspaniyalı idmançı bu qələbələrdən 16-nı ATP reytinqinin ilk "10-luğ"unda yer alan rəqiblərinə qarşı matçlarda qazanıb.

    Qeyd edək ki, K.Alkaras "Böyük Dəbilqə" turnirlərinin 6 qat qalibidir. O, fərdi yarışlarda ümumilikdə 24 titul qazanıb.

    Karlos Alkaras novak cokoviç tennis

