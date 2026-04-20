    İslam Abbasov və Beka Kandelaki Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 20 aprel, 2026
    • 15:26
    Albaniyanın paytaxtı Tiranada bu gün start götürən güləş üzrə Avropa çempionatında Azərbaycanın 2 yunan-Roma güləşçisi yaımfinala adlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Rəşad Məmmədov (55 kq) 1/4 finalda Emin Səfərşayevə (UWW) məğlub olub.

    Ziya Babaşov (63 kq) 1/4 finalda Kerem Kamala (Türkiyə) məğlub olub.

    Sənan Süleymanov (77 kq) ilk qarşılaşmasında Şuai Məmmədovu (UWW) üstələsə də, 1/4 finalda macarıstanlı Robert Fritsşə uduzub.

    İslam Abbasov (87 kq) polşalı Arkadiuş Kuliniçə qalib gələrək 1/4 finala yüksəlib. Azərbaycan güləşçisi bu mərhələdə Norveç təmsilçisi Eksos Mukubunu da üstələyərək adını yarımfinala yazdırıb.

    Beka Kandelaki (130 kq) isə startda yerli idmançı Qriseldi Kodrunu (Albaniya) məğlub edib. O, 1/4 finalda almaniyalı Yello Krameri də üstələyərək yarımfinala adlayıb.

    İslam Abbasov Beka Kandelaki Rəşad Məmmədov Ziya Babaşov Sənan Süleymanov Güləş üzrə Avropa çempionatı

