İslam Abbasov və Beka Kandelaki Avropa çempionatının yarımfinalına vəsiqə qazanıb
- 20 aprel, 2026
- 15:26
Albaniyanın paytaxtı Tiranada bu gün start götürən güləş üzrə Avropa çempionatında Azərbaycanın 2 yunan-Roma güləşçisi yaımfinala adlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Rəşad Məmmədov (55 kq) 1/4 finalda Emin Səfərşayevə (UWW) məğlub olub.
Ziya Babaşov (63 kq) 1/4 finalda Kerem Kamala (Türkiyə) məğlub olub.
Sənan Süleymanov (77 kq) ilk qarşılaşmasında Şuai Məmmədovu (UWW) üstələsə də, 1/4 finalda macarıstanlı Robert Fritsşə uduzub.
İslam Abbasov (87 kq) polşalı Arkadiuş Kuliniçə qalib gələrək 1/4 finala yüksəlib. Azərbaycan güləşçisi bu mərhələdə Norveç təmsilçisi Eksos Mukubunu da üstələyərək adını yarımfinala yazdırıb.
Beka Kandelaki (130 kq) isə startda yerli idmançı Qriseldi Kodrunu (Albaniya) məğlub edib. O, 1/4 finalda almaniyalı Yello Krameri də üstələyərək yarımfinala adlayıb.