İJF prezidenti Bakıdakı Böyük Dəbilqə ilə bağlı paylaşım edib

Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının (İJF) prezidenti Marius Vizer Bakıda keçirilən Böyük Dəbilqə turniri ilə bağlı paylaşım edib.

"Report"un məlumatına görə, İJF rəhbəri tribunalarda azarkeşlərin çox olduğunu vurğulayıb.

"Azərbaycanda izdiham böyükdür! Gənc nəsil cüdoçular ölkədə bu növün güclü inkişafının sübutudur", - deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, yarış noyabrın 6-da başa çatacaq.