    III MDB Oyunları: Üzgüçülük yarışlarının növbəti medalçıları müəyyənləşib

    Fərdi
    • 30 sentyabr, 2025
    • 10:19
    III MDB Oyunları: Üzgüçülük yarışlarının növbəti medalçıları müəyyənləşib

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar müəyyənləşib.

    "Report"un Gəncəyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Rusiya təmsilçisi Yevgeniya Sadovnikova 100 metr məsafəyə sərbəst üsulla üzmədə qızıl mükafata sahib çıxıb.

    Gümüş medalı onun həmyerlisi Valeriya Brazniçenko , "gümüş"ü isə Belarusdan olan Anastasiya Vasilenko qazanıb.

    üzgüçülük III MDB Oyunları Gəncə İdman Sarayı Qızıl medal

