III MDB Oyunları: Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri gümüş medal qazanıblar
Fərdi
- 28 sentyabr, 2025
- 18:23
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunları çərçivəsində gümüş medal qazanıblar.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, Onur Quluzadə və Adil Əhmədzadədən ibarət komanda oğlanların qoşa yarışında finalda Rusiya ilə qarşılaşıb.
Həlledici görüşdə rusiyalı İvan Zaytsau - Aleksey Rabuşka cütü ilə qarşılaşan Azərbaycan idmançıları 0:3 hesabı ilə uduzublar.
Qızların qoşa yarışlarının həlledici görüşündə isə Rusiya millisi Belarusu 3:1 hesabı ilə məğlub edib.
Qeyd edək ki, stolüstü tennis yarışlarına sentyabrın 29-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
18:26
Moldovada hüquq müdafiə təşkilatı 247 seçki pozuntusu aşkarlayıbDigər
18:24
"Turan Tovuz" "Kəpəz"ə qalib gəlibFutbol
18:23
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri gümüş medal qazanıblarFərdi
18:12
Danimarkada hava məkanı mülki PUA-lar üçün bağlanacaqDigər ölkələr
18:03
Azərbaycan idmançısı: Beynəlxalq arenada ilk medalımdırFərdi
17:52
Rusiyalı idmançı: "Azərbaycandan olan rəqiblər çox layiqli mübarizə apardılar"Fərdi
17:45
III MDB Oyunlarının bürünc medalçısı: Bayrağımızı digərləri sırasında dalğalandırmaq şərəfdirFərdi
17:40
Foto
Video
Şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbirləri keçirilibHərbi
17:37