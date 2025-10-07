İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın iki bədii gimnastı finala vəsiqə qazanıb

    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:51
    III MDB Oyunları: Azərbaycanın iki bədii gimnastı finala vəsiqə qazanıb

    Azərbaycanın iki bədii gimnastı III MDB Oyunlarında finala vəsiqə qazanıb.

    "Report"un Şəkiyə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Şəms Ağahüseynova lentlərlə çıxışda adını finala yazdırıb.

    Fidan Qurbanlı isə gürzlərlə finala vəsiqə qazanıb.

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında bədii gimnastika yarışlarına oktyabrın 8-də yekun vurulacaq.

