    İdmançılar üzrə Antidopinq Ombudsmanı: "AMADA ilə əməkdaşlıq etdiyim üçün məmnunam"

    • 13 noyabr, 2025
    • 11:22
    İdmançılar üzrə Antidopinq Ombudsmanı: AMADA ilə əməkdaşlıq etdiyim üçün məmnunam

    İdmançılar üzrə Antidopinq Ombudsmanı Anna Torstenson Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) ilə əməkdaşlıq etdiyi üçün məmnundur.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunmuş "İdmanda hüquq və ədalət: Yeni antidopinq çərçivəsi" adı altında keçirilən beynəlxalq konfransda jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    A.Torstenson ilk dəfə Bakıya gəldiyini söyləyib:

    "Düşünürəm ki, burada olmaq və sistemin necə daha da təkmilləşdirilə biləcəyi ilə bağlı vacib fikirləri bölüşmək əla fürsətdir. Məni dəvət etdiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Sizinlə daha çox əməkdaşlıq etməkdən məmnun olacağam".

