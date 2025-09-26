Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblar
Fərdi
- 26 sentyabr, 2025
- 14:36
Bakıda keçirilən yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisermə üzrə Qran-pri turnirində buz üstündə sərbəst rəqs proqramının finalı baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, yarışda 13 ölkədən 15 cütlük mübarizə aparıb.
Fransalı Ambre Perryer Yanesini və Samuel Blanj Klaperman cütlüyü 162.21 xalla qızıl medal qazanıblar.
Zoe Byanki və Daniel Bazile (İtaliya) tandemi 149.64 xalla ikinci, Sammer Homik və Nikolas Buelou (Kanada) cütlüyü isə 142.38 xalla üçüncü yeri tutub.
