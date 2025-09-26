İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    • 26 sentyabr, 2025
    • 14:36
    Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblar

    Bakıda keçirilən yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisermə üzrə Qran-pri turnirində buz üstündə sərbəst rəqs proqramının finalı baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, yarışda 13 ölkədən 15 cütlük mübarizə aparıb.

    Fransalı Ambre Perryer Yanesini və Samuel Blanj Klaperman cütlüyü 162.21 xalla qızıl medal qazanıblar.

    Zoe Byanki və Daniel Bazile (İtaliya) tandemi 149.64 xalla ikinci, Sammer Homik və Nikolas Buelou (Kanada) cütlüyü isə 142.38 xalla üçüncü yeri tutub.

    fiqurlu konkisürmə qran-pri medal

    Son xəbərlər

    14:39

    İlham Əliyev ABŞ-yə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    14:36

    Fransalı idmançılar Bakıdakı turnirdə qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
    14:35

    DİM sədri: Bu il 195 şəhid və qazi övladı ali məktəbə daxil olub

    Elm və təhsil
    14:33

    Ermənistanda daha bir məmur qətl hadisəsi ilə əlaqədar işdən qovulub

    Region
    14:33
    Video

    DİN-in şəxsi heyəti Anım günü ilə bağlı Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    14:32

    "Sabah"ın futbolçusu əməliyyat olunub, 6 həftə yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    14:30

    Sırski: Cəbhədə vəziyyəti dəyişmək üçün Ukraynaya müasir dronlara qarşı silahlar lazımdır

    Digər ölkələr
    14:29

    "Ştutqart"ın üzvü UEFA Avropa Liqasında məhsuldar ötürmə verən ilk alman qapıçı olub

    Futbol
    14:26

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti