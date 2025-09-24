İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Fərid Qayıbov: Fiqurlu konkisürmə üzrə turnirin Bakıda keçirilməsi növbəti uğurumuzdur

    Fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin Azərbaycanda keçirilməsi idmanımızın növbəti uğurudur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov jurnalistlərə açəqlamasında deyib.

    O, Azərbaycanda keçirilən yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turniri barədə danışıb:

    "Bu, yarış Azərbaycan idmanın növbəti uğurudur. Ötən həftə "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisi baş tutdu. Qarşıda bizi III MDB oyunları gözləyir. Ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin idmana diqqəti daim hiss olunur. İnanırıq ki, gələcəkdə belə idman tədbirləri tez-tez keçiriləcək".

    Qeyd edək ki, bu gün start götürən yarış sentyarın 26-da başa çatacaq.

