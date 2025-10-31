Fərhad İsmayılov: "Püşkün nəticəsi yaxşı olsa, İslamiadada medal qazana bilərik"
- 31 oktyabr, 2025
- 12:10
Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil ediləcək VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında püşkün nəticəsi istənilən kimi olsa, Azərbaycan stolüstü tennisçiləri medal qazana bilərlər.
Bunu "Report"a açıqlamasında yığmanın baş məşqçisi Fərhad İsmayılov deyib.
O, heyətə ən yaxşı stolüstü tennisçilərin dəvət edildiyini söyləyib:
"Həm kişilər, həm də qadınlardan ibarət komandalar optimal şəkildə səfərə yollanacaqlar. Heyət iştirak etdikləri yarışlarda ilk yerləri tutan idmançılardan təşkil olunub. Altı nəfərdən 4-ü yeniyetmədir. Bir neçə ildir yeniyetmələrə daha çox diqqət ayırırıq və onların yaxşı nəticə göstəməsinə çalışırıq. Heyətə dəvət etdiyimiz uşaqlar böyüklər arasında yarışlara qatılacaqlar".
Mütəxəssis komanda yarışına da qatılmaq istədiklərini deyib:
"Komanda yarışında iştirak edib-etməyəcəyimizi dəqiq bilmirik. Çünki reytinq baxımından komanda aşağı yerlərdədir. Yenə də ümidvarıq ki, hansısa komanda gəlməsə, onları biz əvəz edə bilərik. Amma həm qadınların, həm də kişilərin şəxsi, qoşa və qarışıq-qoşa yarışlarında mübarizə aparacağıq".
Baş məşqçi rəqiblər barədə də fikirlərini bölüşüb:
"İran, Türkiyə, İndoneziya, Səudiyyə Ərəbistanı və Misir ən güclü rəqiblərdir. Əlcəzair və Mərakeşin də yaxşı idmançıları var. Şəxsi yarışda bizim üçün çətin olacaq. Qoşa və qarışıq-qoşa yarışlarda isə yüksək nəticə əldə etməyə, Azərbaycana medalla qayıtmağa çalışacağıq. Püşkatmanın nəticələri istədiyimiz kimi olsa, ümid edirəm ki, medal qazana bilərik".
Qeyd edək ki, VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında stolüstü tennis yarışları noyabrın 8-dən 13-dək keçiriləcək.