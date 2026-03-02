İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Faiq Qarayev: "Qarabağ" futbol klubu Azərbaycanın simvoludur"

    Fərdi
    • 02 mart, 2026
    • 11:44
    Faiq Qarayev: Qarabağ futbol klubu Azərbaycanın simvoludur

    "Qarabağ" futbol klubu Azərbaycanın simvoludur.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət millisinin baş məşqçisi Faiq Qarayev deyib.

    O, Məşqçilərin I Forumunda fikirlərini bölüşüb:

    "Bəlkə də baş məşqçi azərbaycanlı olmasaydı, komandanı bu qədər sevməzdik. Son 40 ildə Azərbaycan bayrağı altında saysız-hesabsız oyunlara çıxmışıq. Məşqçilik şərəfli işdir".

    Məşqçilərin I Forumu Faiq Qarayev Futbol

    Son xəbərlər

    12:35

    DYP-dən moped sürücülərinə müraciət: Martın 26-dan sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaq

    Daxili siyasət
    12:34

    İrandan təxliyə olunan vətəndaş: Tehrandakı səfirliyimiz ölkədən çıxmağımıza kömək etdi

    Daxili siyasət
    12:32

    Sabah yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:26

    Yaxın Şərqdəki hadisələr fonunda qızılın qiyməti 3 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:24
    Foto

    Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    Sağlamlıq
    12:24

    Bilalhəbaşi Nəzərov: "Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi"

    Fərdi
    12:19

    Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Biznes
    12:12

    Rusiya Federasiya Şurasının keçmiş üzvü Umar Cəbrayılov Moskvada intihar edib

    Digər ölkələr
    12:08

    Küveyt Müdafiə Nazirliyi: Bu səhər bir neçə ABŞ təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti