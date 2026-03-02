Faiq Qarayev: "Qarabağ" futbol klubu Azərbaycanın simvoludur"
Fərdi
- 02 mart, 2026
- 11:44
"Qarabağ" futbol klubu Azərbaycanın simvoludur.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət millisinin baş məşqçisi Faiq Qarayev deyib.
O, Məşqçilərin I Forumunda fikirlərini bölüşüb:
"Bəlkə də baş məşqçi azərbaycanlı olmasaydı, komandanı bu qədər sevməzdik. Son 40 ildə Azərbaycan bayrağı altında saysız-hesabsız oyunlara çıxmışıq. Məşqçilik şərəfli işdir".
