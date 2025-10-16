Eduard Məmmədov: "Kikboksinqçilərimiz Dünya Kubokunda çox gözəl nəticə göstərdilər"
- 16 oktyabr, 2025
- 15:37
Azərbaycan kikboksinqçiləri Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən Dünya Kubokunda çox gözəl nəticə göstəriblər.
Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının vitse-prezidenti Eduard Məmmədov deyib.
Qurum rəsmisi bəzi idmançıların ilk dəfə özünü fərqli çəki dərəcəsində sınadığını bildirib:
"Dünya Kubokunda 41 idmançımız iştirak etdi. Yarışda ümumilikdə 40-dan çox ölkədən 2300-dən artıq idmançı mübarizə apardı. Komandamız 8 qızıl, 9 gümüş və 9 bürünc medal qazandı. Noyabrda Əbu-Dabidə WAKO üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. Özbəkistandakı yarış dünya çempionatına qatılmaq üçün son mərhələ idi. Bu səbəbdən biz də daxil olmaqla, bütün ölkələr iştirak etdilər. Gənclər arasında Avropa çempionu olan idmançılarımız da qatılmışdılar. Ümumilikdə çox gözəl nəticədir. WAKO üzrə ikiqat Avropa çempionu, böyüklər arasında ikiqat dünya birincisi Elvin Məmmədov bu il ilk dəfə 57 kq çəki dərəcəsində özünü sınadı. Yarışda üç döyüş keçirdi və hər birini qələbə ilə tamamlayaraq qızıl medal qazandı. Bu onun üçün bir sınaq idi. Çünki daha əvvəl 54 kq çəki dərəcəsində döyüşürdü. Daha əvvəl bu çəkidə Avropa və dünya çempionu olmuşdu".
O, Dünya Kubokunda əsas məqsədin gəncləri yoxlamaq olduğunu qeyd edib:
"Oktyabrın 24-26-da Respublika çempionatı keçiriləcək. Bu yarışda çempion olan dünya çempionatına yollanacaq. Özbəkistanda əsas məqsəd gəncləri yoxlamaq idi. Qəşəm Məmmədov 81 kq çəki dərəcəsində ilk dəfə çıxış etdi və keçirdiyi 4 döyüşdə qələbə qazanaraq qala gecəsində çıxış etdi. O, daha əvvəl 75 kq çəki dərəcəsində döyüşürdü. Həmçinin Rafiq Babazadəni qeyd etmək istərdim. Gənclər arasında çox yaxşı döyüşdü və yarışı qızıl medalla bitirdi. Adını çəkdiyim idmançıların hər biri, həmçinin tələbəm, WAKO üzrə dünya və Avropa çempionu Amil Quliyev də Azərbaycan birinciliyinə qatılacaq".
Eduard Məmmədov Əbu-Dabidə baş tutacaq dünya çempionatında döyüşəcəyini də vurğulayıb:
"Əbu-Dabidə keçiriləcək mundialda özüm də iştirak edəcəyəm. Bildiyiniz kimi, son 7 ildir master kateqoriyasında çıxış edirəm. Baxmayaraq ki, 48 yaşım var. Avropa çempionatı iki ildən bir keçirilir. Mən reytinqdə birinciyəm. Düzdür, daha gənc idmançılar iştirak edəcək. Amma belə yarışda, həm də bu yaşda döyüşməyim tələbələrim, eləcə də gənclər üçün stimul, yaxşı motivasiya olar. Bütün nailiyyətlərə görə ilk növbədə Azərbaycan Kikboksinq Federasiyasının fəxri prezidenti, Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Əliyevə və federasiyanın prezidenti Orxan Əliyevə təşəkkür etmək istəyirəm".
Qeyd edək ki, Özbəkistandakı yarışda Azərbaycan kikboksinqçiləri 26 (8 qızıl, 9 gümüş, 9 bürünc) medal qazanıblar.