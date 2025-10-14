Dünya tamblinqinin azərbaycanlı ulduzu: "Qələbələr ruhumu qidalandırır" - MÜSAHİBƏ
Gimnastikanın tamblinq növü üzrə yarışlarda Azərbaycanı layiqincə təmsil edən Tofiq Əliyev "Report"a müsahibə verib. İdmançı Çində keçirilən dünya oyunlarında tarixi nailiyyətə imza atmasından və gələcək hədəflərindən söz açıb. O, həmçinin "Qarabağ" futbol klubunun azarkeşi olduğunu və oyunlarını stadiondan canlı izlədiyini deyib.
- Gimnastikaya gəlişiniz necə olub?
- Bu, uşaqlıqdan yaranan həvəs olub. Valideynlərim uşaq vaxtı hərəkətli olduğum üçün məni gimnastikaya yazdırıblar. Zalda vaxt keçirdikcə idmana sevgim və marağım daha da artdı.
- Başqa hansı idman növlərinə marağınız var?
- Demək olar ki, rəqabətin olduğu bütün idman növlərinə marağım var. Ümumiyyətlə, idman həyatımın bir parçasına çevrilib. Daha çox futbol və güləşi sevirəm. Adını çəkdiyim növlər hər zaman diqqətimi cəlb edib.
- Futboldan söz düşmüşkən, hazırda ölkədə çox populyar olan "Qarabağ" komandasının oyunlarını izləyirsiniz?
- Əlbəttə. "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Ferentsvaroş"la oyununu stadiondan canlı izləmişəm. Sevincimdən o qədər qışqırmışdım ki, ertəsi gün səsim tutulmuşdu. "Qarabağ" futbol komandası ölkəmizin rəmzlərindən biridir. Əsas mərhələdə səfərdə "Benfika" üzərində qələbədən sonra portuqaliyalı dostlarım məni təbrik etdilər. Ardınca "Kopenhagen"lə oyundan sonra danimarkalı dostlarımdan təbrik mesajları almağa başladım.
- Çində keçirilən dünya oyunlarında tamblinq üzrə yarışda tarixi nailiyyətə imza atdınız. Tamblinq cığırında çətin element olan üçlü salto və üçlü vint kombinasiyasını uğurla icra edərək gümüş medala sahib çıxdığınız. Təəssuratlarınızı bölüşərdiniz...
- Mən fərqlilikləri sevirəm. Fərqli bir addım atdım və bu uğurlu oldu. Verdiyim qərarla qürur duyuram. Həm medal qazanıb bayrağımızı yüksəltdim, həm də fərqli bir tarix yazdım. Lakin indi növbəti yarışlara köklənmişəm. Kombinasiyanın əvvəlini mürəkkəbləşdirib bir daha hamını təəccübləndirmək istəyirəm.
- Belə bir nailiyyətə imza atacağınızı gözləyirdiniz?
- Əlbəttə, ümumiyyətlə, yarışın səviyyəsindən asılı olmayaraq, həmişə məqsədim birincilikdir. Qələbələr ruhumu qidalandırır.
- 21 yaşınız var, hədəfləriniz barədə nə deyə bilərsiniz?
- Yaş mənim üçün sadəcə bir rəqəmdir və hələlik gördüyüm işdən həzz alıram. Medallara acam. Ağlımda bir neçə yeni element və kombinasiya var.
- Tamblinq növündə çox uğurlusunuz. Bu növün olimpiadada olmaması sizə necə təsir edir?
- İdmanın pik nöqtəsi Olimpiya Oyunlarıdır. Əlbəttə, tamblinqin olimpiya idman növü olmaması bizi məyus edir. Amma çox istərdim ki, bir gün tamblinq olimpiya idman növü olsun. Məncə, tamblinq dənizin dərinliyindəki mirvaridir – tapılmasını gözləyir.
- Azərbaycanda tablinq ilə məşğul olan istedadlı idmançılar mövcuddur?
- Komanda hesabında dünya və Avropa çempionuyuq. Bizim komandamıza "Qızıl Komanda" deyirlər. Kapitan Mixail Malkin, Adil Hacızadə, Bilal Qurbanov və mən hər zaman titul mübarizəsində ön planda oluruq. Gənclərdə isə Aleksey Karataşov və Hüseyn Əsədullayev dünya çempionatında 17–21 yaş kateqoriyasında yarışacaqlar, ümidim böyükdür. Daha aşağı yaş qruplarında isə Sənan Rzazadə bu il 11–12 yaş kateqoriyasında gənclər arasında dünya çempionatında ilk dəfə yarışacaq. "Sükan"ı belə saxlasa, əminəm ki, gələcəkdə çox böyük idmançı olacaq.