İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Dünya çempionu dələduzluğa görə yarışlardan kənarlaşdırılıb

    Fərdi
    • 07 noyabr, 2025
    • 11:05
    Dünya çempionu dələduzluğa görə yarışlardan kənarlaşdırılıb

    Fransalı biatlonçu, dünya çempionu Jüli Simon dələduzluğa görə yarışlardan kənarlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Xizək İdmanı Federasiyasının (FFS) İntizam Komitəsi məlumat yayıb.

    O, 5-i şərti olmaqla 6 ay müddətinə bütün yarışlardan uzaqlaşdırılıb. İdmançının cəzası noyabrın 7-də qüvvəyə minib.

    29 yaşlı biatlonçunun 2021-2022-ci illər arasında onlayn alış-veriş üçün ödəniş etmək məqsədilə Fransa millisindəki iki komanda yoldaşının kartını oğurladığı üzə çıxıb və o, bu ilin oktyabrında üç aylıq şərti həbs cəzası alıb.

    Bundan əlavə, 15 min avro məbləğində də cərimələnib.

    Qeyd edək ki, J.Simon estafet yarışları üzrə 10 qat dünya çempionudur.

    Fransa biatlon dələduzluğa görə yarışlardan kənarlaşdırılıb.

    Son xəbərlər

    11:10

    Özbəkistan SOCAR ilə Ustyurtda neft emalı zavodu tikə bilər

    Energetika
    11:09

    "İçərişəhər" metrostansiyasında inşa ediləcək yeni dalan sərnişinlərin hərəkətinə maneə yaratmayacaq

    İnfrastruktur
    11:05

    Dünya çempionu dələduzluğa görə yarışlardan kənarlaşdırılıb

    Fərdi
    11:04

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" bayramda gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək

    İnfrastruktur
    11:02
    Foto

    Anar Bağırov Vətən müharibəsi iştirakçısı olan vəkillərlə görüşüb

    Daxili siyasət
    11:02

    Bakı metrosu daha müasir qatarlar almaq üçün xarici şirkətlərlə danışıqlar aparır

    İnfrastruktur
    11:01

    Bakıda "Mediada Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının düzgün tətbiqi" mövzusunda konfrans keçirilir

    Media
    10:51
    Foto

    İstanbulda Azərbaycan-Türkiyə gənclərinin "Zəfərin 5 ili" forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Bakı metrosu: Yeni vaqonların xəttə buraxılması intervalı azaltmayacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti