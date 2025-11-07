Dünya çempionu dələduzluğa görə yarışlardan kənarlaşdırılıb
- 07 noyabr, 2025
- 11:05
Fransalı biatlonçu, dünya çempionu Jüli Simon dələduzluğa görə yarışlardan kənarlaşdırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa Xizək İdmanı Federasiyasının (FFS) İntizam Komitəsi məlumat yayıb.
O, 5-i şərti olmaqla 6 ay müddətinə bütün yarışlardan uzaqlaşdırılıb. İdmançının cəzası noyabrın 7-də qüvvəyə minib.
29 yaşlı biatlonçunun 2021-2022-ci illər arasında onlayn alış-veriş üçün ödəniş etmək məqsədilə Fransa millisindəki iki komanda yoldaşının kartını oğurladığı üzə çıxıb və o, bu ilin oktyabrında üç aylıq şərti həbs cəzası alıb.
Bundan əlavə, 15 min avro məbləğində də cərimələnib.
Qeyd edək ki, J.Simon estafet yarışları üzrə 10 qat dünya çempionudur.
