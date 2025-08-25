Bolqarıstanın Samokov şəhərində keçirilən U-20 dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri Vətənə qayıdıblar.
“Report” xəbər verir ki, onları Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında jurnalistlər və ictimaiyyət nümayəndələri qarşılayıblar.
Qeyd edək ki, komanda qitə birinciliyində 1 dəst medal qazanıb.
Yığmamız 1 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medalla 90 xal toplayıb və dünya üçüncüsü olub. Mlli həm medalların sayına, həm əyarına, həm toplanan xallara, həm də sıralamadakı komanda mövqeyinə görə, son 3 ildə özünün ən yaxşı nəticəsinə imza atıb.
Yığmanın heyətində Ayxan Cavadov (60 kq) qızıl, Turan Daşdəmirov (55 kq) gümüş, Fəraim Mustafayev (67 kq) isə bürünc medal qazanıb.
FOTO: Vüqar Xanlarov