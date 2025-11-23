İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq

    Fərdi
    • 23 noyabr, 2025
    • 09:29
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq

    Azərbaycanın qadın şahmatçılardan ibarət millisi İspaniyanın Linares şəhərində təşkil olunan dünya çempionatında bu gün final görüşünə çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, milli Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) komandası ilə üz-üzə gələcək.

    Yekunda qalib bəlli olmasa, komandalar taybrekdə münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər.

    Qeyd edək ki, millinin heyətində Ülviyyə Fətəliyeva, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva, Gülnar Məmmədova və Ayan Allahverdiyeva yer alıb. Komandanın kapitanı İlahə Qədimovadır.

    Şahmat dünya çempionatı İspaniya Azərbaycan millisi
    Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня сыграет в финале чемпионата мира

    Son xəbərlər

    09:46

    Ukraynanın Çerkassı vilayətində evdə baş verən yanğında dörd uşaq həlak olub

    Digər ölkələr
    09:29

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq

    Fərdi
    09:13

    Tayvan ballistik raketləri məhv etməyə qadir sistemi sınaqdan keçirib

    Digər ölkələr
    09:04

    Premyer Liqa: XII tura 2 oyunla yekun vurulacaq

    Futbol
    08:55

    Daşqınlar nəticəsində Vyetnama ciddi ziyan dəyib, azı 90 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    08:36

    "Liverpul" son 60 ilin ən pis nəticəsinə görə rekorda imza atıb

    Futbol
    08:17

    KİV: Tramp Maduronu ələ keçirməklə, neft yataqlarına nəzarət etmək istəyib

    Digər ölkələr
    07:50

    Kelloq: ABŞ Ukraynadakı müharibəni bitirməyə çox yaxındır

    Digər ölkələr
    07:12

    Çilidə avtobusların toqquşması nəticəsində ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti