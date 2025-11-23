Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня сыграет в финале чемпионата мира
Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня сыграет в финале чемпионата мира в Линаресе (Испания).
Как сообщает Report, команде предстоит встретиться с командой Международной шахматной федерации (FIDE).
Если победитель не определится, команды выяснят отношения на тай-брейке.
Отметим, что в состав сборной входят Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.
Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня сыграет в финале чемпионата мира
