    Индивидуальные
    • 23 ноября, 2025
    • 09:46
    Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня сыграет в финале чемпионата мира

    Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня сыграет в финале чемпионата мира в Линаресе (Испания).

    Как сообщает Report, команде предстоит встретиться с командой Международной шахматной федерации (FIDE).

    Если победитель не определится, команды выяснят отношения на тай-брейке.

    Отметим, что в состав сборной входят Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.

    ФИДЕ шахматы Женская сборная Азербайджана
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın şahmat millisi final matçına çıxacaq

