Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçuları üçüncü günü medalsız başa vurublar
Fərdi
- 29 avqust, 2025
- 12:56
Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilən dünya çempionatının üçüncü gününü medalsız başa vurublar.
"Report"un turnirə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Məhəmməd Ağakişiyev (73 kq) 1/16 finalda Atxan Biçoyevi (IJF) məğlub etsə də, 1/8 finalda Veliko Varniçiçə (Serbiya) uduzub.
Səmayə Yusifli (57 kq) isə 1/16 finalda Nonoka Yamakavaya (Yaponiya) məğlub olub.
Qeyd edək ki, daha əvvəl Azərbaycanın 11 cüdoçusu tatamiyə çıxıb. Onlardan Anar Quliyev (50 kq) və Zeyd Ələsgərov (60 kq) bürünc medal qazanıblar.
Turnirdə fərdi mübarizə avqustun 30-da bitəcək. Avqustun 31-də isə qarışıq komanda yarışı baş tutacaq.
Son xəbərlər
15:16
Maliyyə Nazirliyi növbəti dəfə depozit hərracı keçiribMaliyyə
15:05
Pakistan və Ermənistan diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdən keçirməklə bağlı razılığa gəlibDigər ölkələr
14:56
Ukrayna Bryanskda neft obyektinə hücum edibDigər ölkələr
14:55
Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
14:44
Ağdamda ayaqqabı istehsalı 20 dəfə artıbSənaye
14:43
Moskva Alyaskadakı danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlamağı məqsədəuyğun hesab etmirDigər ölkələr
14:42
AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"Futbol
14:41
Foto
Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzun Əzəmi Hüseynovun doğum günü anılıbElm və təhsil
14:36