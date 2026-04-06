    Dünya Badminton Federasiyasının dəstəklədiyi layihə Lənkəranda təşkil olunub

    • 06 aprel, 2026
    • 11:15
    Dünya Badminton Federasiyasının dəstəklədiyi layihə Lənkəranda təşkil olunub

    Azərbaycan Badminton Federasiyası (ABF) ilə Dünya Badminton Federasiyasının birgə əməkdaşlığının nəticəsi olaraq "BWF Membership Grants" layihəsi çərçivəsində ölkəmizdə həyata keçirilən "Shuttle Time" proqramı bu dəfə Lənkəranda təşkil olunub.

    Bu barədə "Report"a ABF-dən məlumat verilib.

    Layihənin əsas məqsədi Azərbaycanda badmintonun kütləviliyinə nail olmaq, məktəblilər arasında bu idman növünə maraq oyatmaq və gənc badminton məşqçiləri yetişdirməkdir.

    Lənkəran Şəhər Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən məşqlərə 60 məktəbli qatılıb.

    Məktəblilərə ilk olaraq badmintonun qaydaları izah olunub, sonra məşqlərə start verilib.

    Layihənin tətbiqi cari ildə daha öncə Gəncə və Şirvan şəhərlərində icra olunub.

    "Shuttle Time" proqramı Dünya Badminton Federasiyasının, Avropa Badminton Konfederasiyasının, Milli Olimpiya Komitəsinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə dəstəyi ilə həyata keçirilir.

    Azərbaycan Badminton Federasiyası Dünya Badminton Federasiyası BWF Membership Grants layihəsi Gənclər və İdman Nazirliyi Elm və Təhsil Nazirliyi Milli Olimpiya Komitəsi
    Azerbaijan's Lankaran hosts world‑supported badminton program

