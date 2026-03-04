İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Vüqar İskəndərov şadlıq saraylarının sayının azaldılıb idman obyektlərinin tikilməsini təklif edib

    Fərdi
    04 mart, 2026
    • 12:01
    Vüqar İskəndərov şadlıq saraylarının sayının azaldılıb idman obyektlərinin tikilməsini təklif edib

    Azərbaycanda şadlıq saraylarının sayı azaldılaraq idman obyektləri tikilməlidir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Milli Məclisin deputatı Vüqar İskəndərov Gənclər və İdman Komitəsinin Gənclər və İdman Nazirliyi, Milli Olimpiya Komitəsi və idman federasiyaları ilə görüşündə deyib.

    O, son illərdə idmana marağın artdığını diqqətə çatdırıb:

    "Şadlıq saraylarının sayını azaldıb idman obyektləri tikməliyik. İdmana son illərdə axın var. Bu da kifayət qədər effekt verir. Bölgələrdə istedadların erkən aşkarlanmasına ehtiyacımız var. Bəzən legioner idmançılara ehtiyac duyuruq. Bu proses hələ də davam edir. Ucqar kəndlərdə idmançıları axtarmalıyıq. Regionlarda gənclər və idman idarələri var. Rayonlara yox, ən ucqar kəndlərə getməliyik. Kəndlər bir az geridədir. Demək olar ki, əksər vaxtlarda rayonlarla işləyirik".

    Milli Məclis Deputat Vüqar İskəndərov Şadlıq sarayları idman obyektləri

