    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    • 17 oktyabr, 2025
    • 16:50
    Cüdo üzrə U-14 yeniyetmələr arasında Bakı birinciliyi başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, iki gün davam edən turnirdə 68 klub və idman cəmiyyətindən 460 idmançı (400 oğlan, 66 qız) 18 çəkidə qüvvəsini sınayıb.

    Yekunda medalların əyarına görə ümumi komanda hesabında Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ (5-5-7) birinci, Respublika Kompleks İdman Məktəbi (2-2-2) ikinci, Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ (2-2-1) isə üçüncü yeri tutub.

    Qalib komandalara müvafiq kuboklar təqdim olunub.

    Son günün mükafatçıları:

    Oğlanlar

    42 kq

    1. Ayhan Musazadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Sultan Hacıyev (Günəşli İK)

    3. Səccət Tağıyev (Qəbələ - Bakı)

    3. Teyyub Səmədov (RKİM)

    50 kq

    1. Ümüd İmanlı (Çevik İK)

    2. Əli Quliyev (Pirşağı-Kürdəxanı İK)

    3. Müslim Eyyubov (Xəzri İK)

    3. İmran Salahov (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    60 kq

    1. Ayxan Hüseynov (FHN İSK)

    2. Məhəmməd Şirəliyev (Pirşağı-Kürdəxanı İK)

    3. Rəsul Rüstəmli (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Camal Abdullazadə (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    73 kq

    1. Yusif Ağakişiyev (RKİM)

    2. Kərim Məmmədov (Ramana İM)

    3. İbrahim Əliyev (Günəşli İK)

    3. Nihat Məmmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    +73 kq

    1. Baxış Əhmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Rəsul Qasımov (Kürdəxanı Cüdo Klub)

    3. Mixail Tarusov (Kanokan-TT İK)

    3. Mehdi Zəki (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    Qızlar

    40 kq

    1. Fatimeyizəhraxanım Məmmədzadə (Bakı şəhəri 10 nömrəli UGİM)

    2. Mələk Mirsultanova (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Ziba Nuriyeva (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Leyla Hacırzalı (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    48 kq

    1. Yağmur Abdullayeva (Şuşa UGİM)

    2. Aysel İsmayılova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Leyla Quliyeva (Balaxanı İM)

    3. Türkan Əlizadə (Judo Club 2012)

    57 kq

    1. Sunay Məcidova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Arzu İmanzadə (RKİM)

    3. Aysun Orucova (Kanokan-TT İK)

    70 kq

    1. Əsnad İlyasova (Lokomotiv İK)

    2. Zeynəb Mehti (Turan İK)

