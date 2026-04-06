    Bilyardın "9 Pool" növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    06 aprel, 2026
    12:54
    Bilyardın "9 Pool" növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Bilyard Federasiyasından məlumat verilib.

    Kişilər arasında Orxan Qubatov qızıl, Dmitri Neçay gümüş, Elnur Nuriyev və Tural Zeynallı isə bürünc medal qazanıblar.

    Qadınların mübarizəsində isə Mina Nəsirova fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Südabəxanım İsmayılova yarışı ikinci, Zəhra Abbasova və Zəminə Yolçuzadə isə üçüncü pillədə başa vurublar.

    Azərbaycan Bilyard Federasiyası Orxan Qubatov Elnur Nuriyev Tural Zeynallı Mina Nəsirova Südabəxanım İsmayılova Zəhra Abbasova Zəminə Yolçuzadə Dmitri Neçay

