Bilyardın "9 Pool" növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib
Fərdi
- 06 aprel, 2026
- 12:54
Bilyardın "9 Pool" növü üzrə Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Bilyard Federasiyasından məlumat verilib.
Kişilər arasında Orxan Qubatov qızıl, Dmitri Neçay gümüş, Elnur Nuriyev və Tural Zeynallı isə bürünc medal qazanıblar.
Qadınların mübarizəsində isə Mina Nəsirova fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. Südabəxanım İsmayılova yarışı ikinci, Zəhra Abbasova və Zəminə Yolçuzadə isə üçüncü pillədə başa vurublar.
Son xəbərlər
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04