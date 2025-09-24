İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin qısa proqramı keçirilib

    Fərdi
    • 24 sentyabr, 2025
    • 18:31
    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin qısa proqramı keçirilib

    Bakıda yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin qısa proqramı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, qısa proqram üzrə 21 ölkədən 22 idmançı çıxış edib.

    Nəticələrinə əsasən cənubi koreyalı idmançı Minkyu Seo 82.67 xalla 1-ci, ABŞ-li fiqurlu konkisürən Patrik Blekvell 75.86 xalla 2-ci, Belçika təmsilçisi Denis Kruqlov isə 73.75 xalla 3-cü yerə sahib olublar.

    Qeyd edək ki, Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.

    fiqurlu konkisürmə qran-pri yeniyetmələr

