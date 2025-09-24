Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin qısa proqramı keçirilib
Fərdi
- 24 sentyabr, 2025
- 18:31
Bakıda yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirinin qısa proqramı keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, qısa proqram üzrə 21 ölkədən 22 idmançı çıxış edib.
Nəticələrinə əsasən cənubi koreyalı idmançı Minkyu Seo 82.67 xalla 1-ci, ABŞ-li fiqurlu konkisürən Patrik Blekvell 75.86 xalla 2-ci, Belçika təmsilçisi Denis Kruqlov isə 73.75 xalla 3-cü yerə sahib olublar.
Qeyd edək ki, Qran-pri sentyabrın 26-da başa çatacaq.
