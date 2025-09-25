Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində idmançılar buz üstündə rəqs proqramı ilə çıxış ediblər
Fərdi
- 25 sentyabr, 2025
- 17:29
Bakıda yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində idmançılar buz üstündə rəqs proqramı ilə çıxış ediblər.
"Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində keçirilən buz üstündə rəqsdə 13 ölkədən 15 cütlük birincilik uğrunda mübarizə aparıb.
Ambre Perriyer Qianesini və Amuel Blank Klaperman (Fransa) 65.58 xalla birinci, Zoe Boiançi və Daniel Basili (İtaliya) 60.75 xalla ikinci, Summer Homik və Nikolas Buelov (Kanada) isə 58.78 xalla üçüncü yeri tutublar.
