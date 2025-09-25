İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində idmançılar buz üstündə rəqs proqramı  ilə çıxış ediblər

    Fərdi
    • 25 sentyabr, 2025
    • 17:29
    Bakıda fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində idmançılar buz üstündə rəqs proqramı  ilə çıxış ediblər

    Bakıda yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində idmançılar buz üstündə rəqs proqramı ilə çıxış ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksində keçirilən buz üstündə rəqsdə 13 ölkədən 15 cütlük birincilik uğrunda mübarizə aparıb.

    Ambre Perriyer Qianesini və Amuel Blank Klaperman (Fransa) 65.58 xalla birinci, Zoe Boiançi və Daniel Basili (İtaliya) 60.75 xalla ikinci, Summer Homik və Nikolas Buelov (Kanada) isə 58.78 xalla üçüncü yeri tutublar.

    fiqurlu konkisürmə yeniyetmələr Azərbaycan qran prisi

    Son xəbərlər

    18:46

    "Gənc Peşəkar Velosipedçilər" İctimai Birliyinin təqdimatı keçirilib

    Fərdi
    18:44
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti BMT Baş katibi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:40
    Foto

    İnklüziv sosial inkişaf və sosial təminat üzrə Alt İşçi qrupun növbəti iclası keçirilib

    Sosial müdafiə
    18:36

    Əli Əsədov Beynəlxalq Konkisürmə Birliyinin prezidenti ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    18:34

    Paşinyan və Lukaşenko münasibətlərindəki gərginliyə baxmayaraq əl sıxışıblar

    Region
    18:29

    BMT-də Bakı Təşəbbüs Qrupunun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans təşkil olunub

    Xarici siyasət
    18:25
    Foto

    Bakıda 19 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:04

    Azərbaycan Çin şirkəti ilə bərpa olunan enerji sahəsinə sərmayə qoyuluşunu müzakirə edib

    Biznes
    18:01

    Norveçdə aeroport yaxınlığında PUA zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti