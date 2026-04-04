Bakıda Beynəlxalq Stolüstü Tennis Federasiyasının 100 illiyinə həsr olunan turnirə start verilib
Fərdi
- 04 aprel, 2026
- 12:17
"Baku Open" stolüstü tennis turnirinə start verilib.
"Report" Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, Beynəlxalq Stolüstü Tennis Federasiyasının yaradılmasının 100 illiyinə və Bakının 2026-cı il "Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsinə həsr olunan yarışda əsasən həvəskar və veteran stolüstü tennisçilər bacarıqlarını göstərirlər.
"Şüa İdman Kompleksi"ndə təşkil olunan turnirdə peşəkar idmançılar yalnız qoşa yarışlarda (bir peşəkar və bir həvəskar olmaqla) mübarizə aparacaqlar.
Aprelin 4-5-i və 11-12-də keçiriləcək yarışın mükafat fondu 3000 manat olacaq.
Qeyd edək ki, sözügedən turnir həmçinin stolüstü tennisin kütləviliyinin və populyarlığının artırılması məqsədi daşıyır.
