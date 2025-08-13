Azərbaycanlı triatlon hakimi: "Beynəlxalq turnirdə ilk dəfə ölkəni təmsil etmək qürurverici hissdir"

Haqqımızda

13 avqust 2025 11:41
Dünya Triatlon yarışında ölkəni təmsil etmək azərbaycanlı hakim Balaheydər Kərimov üçün qürurverici hissdir.

Təcrübəli referi bu barədə "Report"a açıqlama verib.

O, avqustun 9-10-da Rumıniyanın İzvorani şəhərində keçirilən yeniyetmələrin Avropa Kubokunda hakimlik edərək beynəlxalq arenada ilk təcrübəsini qazanması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

"Bu, mənim üçün çox qürurverici bir hissdir. Üstəlik, öz ölkəmdən bu addımı ilk atan şəxs olmaq həm məsuliyyət, həm də böyük həyəcan yaradır. Yarışın hər anını qiymətləndirib rəy vermək, tanımadığın digər hakimlərlə ünsiyyət qurmaq və birlikdə komanda kimi işləyərək yarışı idarə etmək çox dəyərli bir təcrübədir. Bu imkanı yaratdığı və dəstəyi üçün Azərbaycan Triatlon Federasiyasına minnətdarlığımı bildirirəm".

B.Kərimov ədalət təmsilçisi kimi növbəti hədəflərindən də söz açıb:

"Hazırda növbəti məqsədim Maltada keçiriləcək Avropa Kubokudur. Artıq namizədliyimi irəli sürmüşəm və bunun üçün hazırlıqlarımı davam etdirirəm".

Gənclərdən ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi yığma ilə bağlı da danışıb:

"Gələcək planlarımız təkcə yarışlarda nəticə qazanmaqla məhdudlaşmır. Əsas məqsədimiz idmançıların beynəlxalq təcrübəsini artırmaq, daha güclü rəqabət mühitində özlərini sınamalarını təmin etməkdir. Rumıniyadakı çıxışdan məmnunam, xüsusilə də Əli Rzazadənin performansını yüksək qiymətləndirirəm. İndi diqqətimizi sentyabrda Avstriyada keçiriləcək yeniyetmələrin Avropa çempionatına və Maltada baş tutacaq Avropa Kubokuna yönəltmişik. Hər iki yarış bizim üçün həm sınaq, həm də inkişaf yolunda böyük bir addım olacaq".

