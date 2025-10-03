İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan qılıncoynadanı: "III MDB Oyunlarında medal qazanacağımı bilirdim"

    Fərdi
    • 03 oktyabr, 2025
    • 15:50
    Azərbaycan qılıncoynadanı: III MDB Oyunlarında medal qazanacağımı bilirdim
    Mirnuray Abasova

    Azərbaycan qılıncoynadanı Mirnuray Abasova III MDB Oyunlarında medal qazanacağına bilirmiş.

    Bunu "Report"a açıqlamasında idmançı özü deyib.

    O, bürünc medalla kifayətlənməsinə münasibət bildirib:

    "Yarışa ciddi hazırlaşmışdım. Medal qazanacağımı bilirdim, içimdə əminlik hissi var idi. Növbəti yarışlara daha yaxşı hazırlaşacağam ki, medalımın əyarını qızıla dəyişim. Yarımfinaldakı rəqibimin təcrübəsi məndən çox olduğu üçün ona qalib gəlməyim çətin idi. Baxmayaraq ki, qarşılaşmada uzun müddət hesbada irəlidə oldum. Lakin dediyim kimi, rəqibin təcrübəsi böyük olduğu üçün istəyimi həyata keçirə bilmədim. Gələcəkdə qızıl medal qazanaraq, Azərbaycan bayrağını daha yüksəklərə qaldıracağam. Bu gün bürünc medal qazanmağımda əməyi olan məşqçilərimə təşəkkür edirəm".

    Qeyd edək ki, Mirnuray Abasova qılıncoynatmanın şpaqa növündə yarımfinalda Anastasiya Zabelinaya (Rusiya) uduzaraq bürünc medalla kifayətlənib.

    qılıncoynatma III MDB Oyunları Bürünc medal Şpaqa Mirnuray Abasova

    Son xəbərlər

    16:16

    Azərbaycan III MDB Oyunlarında daha bir qızıl medalı təmin edib

    Fərdi
    16:11

    Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib

    Digər ölkələr
    16:11

    Bakının Xətai prospektində hərəkət məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    16:09

    Bakıda Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək

    Daxili siyasət
    16:08
    Foto

    Naxçıvanda fermerlər üçün yeni texnikalar satışa çıxarılıb

    ASK
    16:06

    Qazaxıstan Prezidenti oktyabrın 6-7-də Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    16:06
    Foto

    Rəqəmsal hökumət arxitekturası İşçi qrupunun görüşü keçirilib

    İKT
    16:06

    Azərbaycan millisinin futbolçuları üçün danışılmış oyunlara qarşı sessiya keçirilib

    Futbol
    16:05

    III MDB Oyunları: Qılıncoynatma yarışında ikinci günün qalibi müəyyənləşib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti