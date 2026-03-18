İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Fərdi
    • 18 mart, 2026
    • 16:23
    Azərbaycanın yeniyetmə cüdoçuları üçün maarifləndirici görüş keçirilib

    Cüdo üzrə yeniyetmə qızlardan ibarət millinin üzvləri ilə maarifləndirici görüş keçirilib.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, toplantıda Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının antidopinq üzrə koordinatoru Andrea Ember və məlumat təhlükəsizliyi üzrə ekspert Tamas Vass iştirak ediblər.

    Tədbirin əsas məqsədi gənc idmançıların antidopinq qaydaları, ədalətli oyun prinsipləri və təmiz idmanın əhəmiyyəti barədə məlumatlandırılması olub. Andrea Ember çıxışında vurğulayıb ki, idmanda uğurun əsasında yalnız fiziki hazırlıq deyil, eyni zamanda dürüstlük və məsuliyyət dayanır.

    O bildirib ki, dopinqdən uzaq durmaq hər bir idmançının şəxsi məsuliyyətidir və bu istiqamətdə erkən yaşlardan düzgün biliklərin formalaşdırılması böyük əhəmiyyət daşıyır. Ember həmçinin qeyd edib ki, beynəlxalq səviyyədə tətbiq olunan antidopinq qaydalarına riayət etmək idmançıların karyerasını qorumaq və inkişaf etdirmək üçün vacibdir.

    Görüş zamanı idmançılar antidopinq prosedurları, qadağan olunmuş maddələr və test prosesi ilə bağlı ətraflı məlumat əldə edib, onları maraqlandıran suallara cavab tapıblar.

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Azərbaycan Cüdo Federasiyası Andrea Ember

