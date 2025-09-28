Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarında bürünc mükafat qazanıblar
Fərdi
- 28 sentyabr, 2025
- 12:14
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarında bürünc mükafat qazanıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu gün keçirilən qoşa yarışların yarımfinalında Belarusun Yana Zadsko-Sofiya Beliasava tandeminə 1-3 hesabı ilə uduzan Yağmur Məmmədli ilə Aylin Əsgərova üçüncü yeri tutublar.
Oğlanların qoşa yarışlarının yarımfinalında belaruslu İvan Zaytsau-Aleksey Rabuşka cütu üzərində 3-0 hesablı qələbə qazanan Adil Əhmədzadə ilə Onur Quluzadə isə finala yüksəlib.
Qeyd edək ki, idmançılarımız bu gün saat 18:00-da keçiriləcək həlledici görüşdə rusiyalı Yevgeni Vasikov Yevgeni Dosov cütü ilə qarşılaşacaqlar.
Son xəbərlər
12:28
Azərbaycan üzgüçüsü: "Növbəti hədəfim qızıl medal qazanmaq olacaq"Fərdi
12:24
Ermənistanda Parakar icmasının rəhbərinin qətli ilə bağlı ikinci şübhəli saxlanılıbRegion
12:14
Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri III MDB Oyunlarında bürünc mükafat qazanıblarFərdi
12:13
Azərbaycan üzgüçüsü III MDB Oyunlarında gümüş medal əldə edibFərdi
12:06
Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olubFərdi
12:02
III MDB Oyunları: Azərbaycan tennisçiləri finala vəsiqə qazanıbFərdi
11:48
Türkiyədə ağır yol qəzası nəticəsində doqquz nəfər yaralanıbDigər ölkələr
11:41
Foto
Anım Gününə dair kütləvi silsilə tədbirlər həyata keçirilibDaxili siyasət
11:37
Foto